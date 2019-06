Riaperte le indagini sul mostro di Modena: 10 giovani vittime senza un colpevole

BOLOGNA – Le vittime del ‘mostro di Modena’ erano tutte giovani donne: vennero uccise tra il 1985 ed il 1995. La prima vittima fu Giovanna Marchetti, 19 anni, uccisa il 21 agosto 1985, l’ultima Monica Abate il 3 gennaio 1995 veniva brutalmente assassinata Monica Abate, 31 anni, uccisa in casa. Le vittime erano in buona parte prostitute e quasi tutte lo erano diventate perchè tossicodipendenti e in cerca di denaro. Complessivamente si contano una decina di omicidi efferati, nell’arco di dieci anni, ma alcuni di questi episodi avvennero a una distanza di tempo molto ravvicinata, e con elementi che facevano pensare ad una stessa mano (a partire dal laccio utilizzato in molti casi per strangolare le vittime). Per questi omicidi non è mai stato trovato un colpevole. Ora la Procura di Modena, guidata da procuratore capo Paolo Giovagnoli, ha deciso di riaprire il caso e affidato le indagini alla Squadra mobile.