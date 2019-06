Alitalia, Di Maio contro Salvini: “Perde la memoria, non si risolve con un tweet”

ROMA – “E non possiamo buttarla sul lavoro anche quando parliamo di Alitalia che per me è un’azienda che va rilanciata e ci sto lavorando da un anno e magari si potessero risolvere le vertenze con un Tweet o andando negli show”. Cosi’, da Genova, il vicepremier Luigi Di Maio risponde al collega di governo Matteo Salvini.

“Con Matteo Salvini- spiega Di Maio- ci vogliamo bene, lavoriamo bene insieme, ma mi dispiace quando perde la memoria perché noi qui stiamo lavorando per mettere a posto il disastro dei capitani coraggiosi del 2008. Se qualcuno nel governo vuole stare dalla parte delle multinazionali, noi non saremo dalla parte di Atlantia o di ArselorMittal che ricatta lo Stato. Io sto dalla parte dei lavoratori”, conclude.



Poco prima, infatti, il ministro dell’Interno aveva detto: “Se Atlantia ha i requisiti per entrare in Alitalia perché dovrei dire di no. Altro affare sono le questioni penali, legali e giudiziarie. Chi ha sbagliato a Genova, chi ha sulla coscienza le vittime del Ponte Morandi, pagherà. Ma io faccio il ministro, non faccio il giudice: se una società vuole unirsi a un’altra, chi sono io per dire no”.