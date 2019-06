Sea Watch, Conte: “Tre o quattro Paesi sono pronti ad accogliere i migranti”

ROMA – Nella notte un uomo è stato evacuato d’urgenza dalla Guardia costiera. Condotto in porto anche un minore che viaggiava insieme a lui sulla Sea Watch. Intanto alla nave è tuttora negato l’ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo.

“Con il premier olandese Rutte ho manifestato l’invito da parte dell’Italia di assumere iniziative. Lui non si sente responsabile per i comportamenti singoli. Stiamo completando le operazioni per quanto riguarda la redistribuzione. Tre o quattro Paesi sono disponibili. Si e’ attivato un meccanismo da parte dell’Europa per la procedura della distribuzione”, ha fatto sapere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando della Sea Watch da Osaka.

Intanto, da Genova, Matteo Salvini commenta così la vicenda: “La signorina (il capitano della Sea Watch, Carola Rackete, ndr) ha detto che sta facendo quello che sta facendo perché è bianca, ricca e tedesca. Spero che non arrivino in estate tutti i bianchi, ricchi e tedeschi in Italia a rompere le palle. Altrimenti sarebbe un problema”.

Racconta invece Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, nel corso di una diretta facebook dalla nave Sea watch, dove si trova insieme ad altri parlamentari: “Ci stiamo riavvicinando alla costa, accompagnati dalle motovedette. Ormai la situazione e’ insostenibile. Stanotte, c’e’ stata l’evacuazione urgente di una persona che e’ stata male, assieme a suo fratello. Ora i migranti rimasti vedono che si puo’ sbarcare solo se si sta male e questo provoca dei tentativi di autolesionismo, al punto che stanotte abbiamo fatto turni di un’ora anche noi insieme all’equipaggio, per garantire un presidio ed evitare che qualcuno provasse a sbarcare”. Delrio spiega poi che “ora non si tratta di discutere di politica dell’immigrazione, ma di porre fine a una crudelta’ inutile e poi si combatte tutti insieme come Paese per i ricollocamenti perche’ il comportamento dell’Europa, anche in questo caso, è lento e inaccettabile”. Infine, sottolinea: “Questa teoria che la comandante sia una fuorilegge e’ tutta da dimostrare. Lei ha seguito una regola sola, concludere un soccorso nel minor tempo possibile raggiungendo il porto piu’ vicino”. E’ come quando un’ambulanza viola una regola passando con il semaforo rosso. Ecco, la comandante “lo ha fatto di fronte a una emergenza per la dignità di queste persone e la difesa dei loro diritti. Qui la situazione ha bisogno di esser risolta con lo sbarco”.

FICO: 40 PERSONE NON SONO UN PROBLEMA

“Non credo ci sia alcuna emergenza migrazione in questo momento. Quaranta persone a bordo di una nave non possono essere un problema per il Paese. Certamente l’Europa deve esserci vicina. Ci vuole forte condivisione europea e spero che gli Stati si facciano avanti il prima possibile”. Così il presidente della Camera Roberto Fico a L’Aquila dove è arrivato per partecipare alla presentazione del report ‘La legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea’. Visita che proseguirà nell’arco della mattinata con una visita al centro storico della città per vedere a che punto è la ricostruzione e la visita a Palazzo dell’Emiciclo.