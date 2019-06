Giornale radio sociale, edizione del 28 giugno 2019

DIRITTI – Un mare di donazioni. Grande successo per la colletta lanciata dalla Rete italiana antifascista. I soldi serviranno per aiutare la nave Sea Watch 3 a pagare le multe – dai 10 ai 50mila euro – per essere entrati nelle acque territoriali senza autorizzazione.

ECONOMIA – Primi cittadini. Oggi a Latina Nuova Economia per Tutti organizza una giornata sulle buone pratiche dell’amministrazione condivisa. L’incontro chiama a raccolta amministratori, politici, imprenditori e società civile per fare squadra. Leonardo Becchetti, cofondatore di NeXt.

SOCIETA’ – Mappa della solidarietà. Sarà presentata il 4 luglio a Foggia la guida promossa dal Centro servizi per il volontariato. Una bussola da tenere in tasca per orientarsi e avere informazioni utili a persone indigenti, senzatetto e cittadini migranti che necessitano di orientamento in città.

INTERNAZIONALE – 130 al giorno. I minori migranti in Messico sono aumentati del 50% rispetto allo scorso anno secondo le stime dell’Istituto Nazionale per le Migrazioni. Attualmente i bambini e i giovani in fuga da povertà e violenza provenienti da Honduras, Guatemala ed El Salvador sono 15.500, alcuni dei quali rimpatriati dagli Stati Uniti.

CULTURA – In un altro mondo. Sono quattro i vincitori del concorso nazionale promosso dalla Cei che invierà ad agosto nei cinque continenti per documentare sul campo, attraverso blog e social, le giornate trascorse da volontari in alcuni progetti solidali finanziati con l’8×1000. Le mete sono Brasile, India, Madagascar e Albania.

SPORT – We Playground Together. Torna a Milano il progetto di integrazione sociale attraverso lo sport promosso dal campione di basket Danilo Gallinari. Il servizio di Elena Fiorani.