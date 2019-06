Falso allarme a Genova: nessun anziano barricato in casa prima dell’esplosione del ponte Morandi

Notizia aggiornata 09.21

GENOVA – Non c’era alcun anziano barricato in casa che ha ritardato l’esplosione di Ponte Morandi. Fonti istituzionali rivelano che si è trattato di un falso allarme.

Anziano barricato in casa in via Spaventa?

Dovrebbe ritardare di almeno un quarto d’ora l’esplosione delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi a Genova. A quanto risulta, non sarebbe ancora completata l’evacuazione delle 3.400 persone per un anziano che si sarebbe barricato in casa in via Spaventa. Questa la notizia, non vera, che si è diffusa in mattinata. L’esplosione doveva avvenire alle 9 ma l’evacuazione delle 3.400 persone si sarebbe dovuta concludere attorno alle 7.30.