Pinar Selek – Lontano da casa (Fandango)

“Istanbul mi ha seguito sulla strada dell’esilio. Ma non come un bagaglio: sanguinava dal mio corpo” scrive Pinar Selek – femminista, antimilitarista, vittima della repressione dello Stato, costretta ad abbandonare la Turchia nel 2009 per sfuggire a una condanna all’ergastolo. Lontano da casa narra il dolore dell’esilio, ma anche la speranza e il coraggio di una donna libera che, di casa in casa, continua a ripetersi le parole di Virginia Woolf: “Come donna non ho paese. Come donna il mio paese è il mondo intero”. Autrice de La casa sul Bosforo, Pinar Selek in questo testo esplora le tensioni tra la nostalgia per il passato e l’attrazione per l’altrove, per la bellezza dei nuovi incontri. Lontano da casa è una delle migliori meditazioni sull’esilio che siano mai state scritte.