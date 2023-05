Alluvione, Salvini: “Il commissario prima si fa e meglio è. Figliuolo? Nome degno”

ROMA – “Per me prima si fa e meglio è. E chiunque venga nominato da Palazzo Chigi a me andrà bene. Ho letto ricostruzioni surreali su antipatie e simpatie, veti non veti… Io non ho nè simpatie nè antipatie quando si tratta di lavorare e nè mi permetto di porre veti su chicchessia”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un incontro in Prefettura a Bologna con il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Ovviamente, prosegue, “stiamo lavorando giorno e notte per quantificare il danno e dare le prime risposte all’emergenza. Quando il presidente Meloni dice io occupo il mio tempo cercando i soldi per intervenire poi chi li metterà a terra viene in un secondo momento, condivido questa sua riflessione“.

Mi sembra molto giornalistico il dibattito su chi, come e quando… Poi la scelta che il presidente del consiglio farà ha tutto il mio sostegno qualunque scelta sia fatta. Io riapro strade, autostrade e ferrovie e non partecipo al toto nomi e al toto nomine”, aggiunge.

Quanto all’ipotesi che venga nominato commissario il generale Francesco Paolo Figliuolo, Salvini aggiunge: “L’ho conosciuto come commissario durante l’emergenza sanitaria ed è una persona assolutamente degna, però io in questi giorni ho letto almeno una decina di nomi diversi. Non ne so nulla e non commento nulla”.

RIFORME. SALVINI: NON TOCCHEREI RUOLO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Quando c’è da mettere mano alla Costituzione, quindi a un qualcosa che riguarderà i prossimi decenni ovviamente, ci si va assolutamente e totalmente cauti”, dichiara in videocollegamento con il Festival dell’Economia di Trento. “Io non toccherei il ruolo del presidente della Repubblica– prosegue Salvini- e darei ai cittadini italiani la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e colui o colei che guiderà questa maggioranza, prevedendo che non possano esserci ribaltoni politici nell’ambito della stessa legislatura. Avrei magari fatto cosa più prudente se non avessi risposto, però, già non riesco a essere con voi in presenza e almeno su questo mi sono lasciato andare su quello che è il mio parere personale”.