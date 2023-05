Caporale (Animalisti Italiani): “Il Governo è partito male, la carne biologica è il futuro”

ROMA – “L’Italia è il primo Paese al mondo che ha vietato la carne ottenuta dalle cellule staminali, che potrebbero salvare miliardi di animali. Lo ha fatto per difendere una lobby potentissima, quella dei produttori di carne, ma non ha alcun senso se non quello di tornare indietro. Il futuro è la carne biologica, non quella ottenuta dalla sofferenza degli animali”. È un fiume in piena Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani Onlus, che intervistato dalla Dire in occasione del 25esimo anniversario dell’associazione, celebrato ieri a Roma nel corso di un evento al Caffè Letterario di via Ostiense, ha espresso il suo dissenso nei confronti delle prime azioni messe in campo dal governo sul versante degli animali.

L’OK ALL’UCCISIONE DEGLI ANIMALI ‘SELVATICI’

“Il governo ha iniziato molto male- ha proseguito- nel dicembre scorso ha approvato un emendamento che di fatto autorizzava l’uccisione degli animali cosiddetti ‘selvatici’ o problematici in tutte le città italiane, con il rischio di far diventare il nostro Paese un far west. Bastava dire ‘ci sono troppi cinghiali, gabbiani o piccioni’ che si veniva autorizzati ad andare con il fucile in spalla in città ad ucciderli. Mi sembra un po’ una logica americana, questa, era quello che voleva fare Trump, che però poi è stato mandato via”.

Secondo Caporale si tratta di un “emendamento gravissimo, perché apre le porte in Italia alla caccia nei parchi, regionali e nazionali”. Il precedente esecutivo, inoltre, aveva approvato una legge che “aboliva gli animali nei circhi: doveva essere emanato un decreto attuativo, ma l’attuale governo lo ha rinviato all’anno prossimo”.

GLI ALLEVAMENTI DA PELLICCIA

Altro capitolo, quello degli allevamenti da pelliccia: “In Italia devono chiudere- ha sentenziato Caporale- la legge li ha aboliti, ma ci sono alcune decine di migliaia di visoni che aspettano di sapere che fine faranno”.

Il presidente degli Animalisti Italiani, a nome dell’associazione, si dice “molto preoccupato, noi tutti temiamo che questo sia soltanto l’inizio. Abbiamo invitato anche la presidente Giorgia Meloni al nostro anniversario, ma ci ha fatto sapere che non poteva venire. Ci auguriamo in ogni caso che le istituzioni si rendano conto che non ci sono solo i voti dei cacciatori, ma anche i ‘voti del cuore’ e di milioni di animali che non vanno a votare la domenica, ma che hanno comunque il diritto ad essere rispettati quanto noi”.

Tornando all’anniversario, invece, Caporale ha dichiarato: “Per la nostra associazione 25 anni sono un ottimo traguardo, considerando che avviammo la nostra attività nel 1998 senza un soldo in tasca ma con tanto entusiasmo e voglia di fare, con il solo obiettivo di ‘sporcarci’ le mani per salvare gli animali. Questo ci ha reso unici e ci ha fatto crescere molto. Oggi siamo qui per festeggiare i risultati raggiunti e con l’occasione abbiamo realizzato anche un video che mostra le decine e decine di animali salvati dalla nostra associazione; non soltanto cani e gatti, ma anche cinghiali, maiali, capre, cavalli, conigli e galline”.

DONATI 20MILA EURO DI CIBO PER CANI E GATTI RANDAGI

Ma non solo: “Abbiamo donato 20mila euro di cibo per cani e gatti randagi a 27 persone che a Roma si occupano di loro. Inoltre- ha aggiunto Caporale- abbiamo premiato 25 volontari degli Animalisti Italiani che regolarmente si recano al canile della Muratella per aiutare a sgambare i cani. Siamo molto orgogliosi di quello che facciamo e di quello che faremo”.

IL SOSTEGNO ALL’EMILIA-ROMAGNA

Un pensiero, infine, anche agli animali tratti in salvo dal soccorso alpino durante l’alluvione in Emilia Romagna: “Abbiamo fatto una donazione simbolica di mille euro alla nostra responsabile sul territorio, ma siamo disponibili ad offrirle tutto quello di cui ha bisogno: se servono altri volontari o contributi siamo pronti a mandarglieli”.

CARMEN RUSSO: I FUTURI GENITORI NON ABBANDONINO GLI ANIMALI

“Una cosa che dico sempre alle coppie che stanno per avere un figlio è di non liberarsi degli animali che hanno in casa. I bambini che crescono con un animale, infatti, hanno una marcia in più”, ha dichiarato Carmen Russo, ballerina, showgirl ed attrice, intervistata dalla Dire in occasione della celebrazione per l’anniversario dei 25 anni dalla nascita dell’associazione Animalisti Italiani Onlus (di cui da anni è testimonial).

Secondo Carmen Russo, mamma di Maria, una bimba di 10 anni, gli animali “aiutano tantissimo nell’educazione dei figli– ha sottolineato- perché i più piccoli, con un animale accanto, sviluppano un grande senso di responsabilità”. Alcuni animali, inoltre, sono addestrati a “riconoscere alcune patologie- ha aggiunto- senza considerare l’importanza della pet therapy, che prevede l’uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie”.

La ballerina ha quindi dichiarato di avere in casa circa una dozzina di cani. Ma da dove nasce il suo impegno per gli animali? “Il mio impegno nasce dal cuore, sia io sia mio marito Enzo Paolo abbiamo sempre visto gli animali come essere viventi, senzienti- ha risposto Russo alla Dire- ma soprattutto come membri della famiglia. Li abbiamo sempre ‘raccolti’ per la strada o messi al riparo da situazioni difficili. Molte volte sono andata in programmi televisivi con cesti pieni di cuccioli per farli adottare in tutta Italia. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, per far capire quanto l’animale sia una risorsa importante per i bambini, per gli anziani ma in generale per tutti”.

Non dobbiamo poi dimenticare, secondo la ballerina, quanto gli animali in situazioni di emergenza abbiano dato il loro aiuto “per salvare le vite umane. Secondo me ogni famiglia dovrebbe avere un animale”.

A tale proposito, un pensiero alla popolazione emiliana “ma anche agli animali” colpiti di recente dall’alluvione: “Bisogna fare molto per i romagnoli, anche se sono una popolazione fortissima, che si è saputa sempre rialzare e ha sempre saputo rimboccarsi le maniche. Ma non dobbiamo lasciarli soli. Per risollevare l’economia della regione, che ha subito un grave danno, invito tutti a comprare prodotti alimentari provenienti dall’Emilia Romagna, poi chiaramente a dare aiuti alle varie associazioni che si occupano di volontariato, anche per animali”.

Interpellata infine sul suo futuro lavorativo in tv, la showgirl genovese ha così risposto alla Dire: “Ancora non lo so. Un tempo c’era una grande programmazione, oggi invece è tutto più veloce. Intanto dico a tutti di seguirmi sui social, poi quando ci saranno novità di sicuro le annuncerò”.