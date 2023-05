VIDEO | Mistero a Venezia, il Canal Grande diventa verde fosforescente

ROMA – Il Canal Grande di Venezia cambia colore. Questa mattina, intorno alle 9.30, all’altezza di ponte di Rialto è comparsa una chiazza verde fosforescente nell’acqua del Canal Grande, tra l’incredulità dei passanti. Ignote per ora le cause, si ipotizza un’azione dimostrativa di gruppi ambientalisti, ma per ora non ci sono rivendicazioni. Su quanto accaduto sta indagando la Polizia locale. Intanto i vigili del fuoco e l’Arpav stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza in acqua.

