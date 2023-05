Vda, un paziente su 15 selezionati si farà operare a Sallanche

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 28 mag. – Dei 15 pazienti valdostani selezionati e contattati, soltanto uno ha dato il consenso necessario per essere operato all’ospedale francese di Sallanches, con cui l’Usl della Valle d’Aosta ha siglato una convenzione per ridurre le liste di attesa per gli interventi di colecistectomia e di rimozione di cisti sacrali. Il dato è emerso dalla risposta dell’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, ad una interrogazione della capogruppo del Progetto civico progressista, Erika Guichardaz. Attualmente, in Valle d’Aosta, sono 417 i pazienti in lista d’attesa per un intervento di colecistectomia, per un tempo medio di attesa di 271 giorni, e 111 quelli che aspettano di essere operati di cisti pilonidali (tempo medio di attesa 325 giorni). Dall’1 gennaio scorso, all’ospedale Parini di Aosta sono stati eseguiti 37 interventi di colecistectomia e tre interventi di cisti pilonidale.

“Sappiamo che così non va- ha spiegato l’assessore Marzi- stiamo cercando dei gastroenterologi e delle soluzioni per migliorare la situazione ma purtroppo non tutto dipende da noi. Per questo ci scusiamo con i valdostani”. Nella replica, Guichardaz osserva che si tratta di “patologie frequenti” e quindi “a livello logistico pensare a delle convenzioni con ospedali vicini e non al di là della frontiera sarebbe una soluzione migliore”.

