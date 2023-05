Consiglio Vda approva manovra di metà anno, fondi per ospedale e mutui prima casa

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 28 mag. – Con 19 “sì” e 16 astensioni, il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato l’assestamento di bilancio 2023. Il rendiconto 2022 è stato approvato anche con il voto di Claudio Restano (gruppo misto). L’approvazione è arrivata al termine di una lunga discussione, con quattro ordini del giorno delle minoranze – tre respinti, uno approvato – e un “question time” collegato. “Il rendiconto presenta una fotografia positiva del 2022, con un aumento delle entrate che hanno determinato un avanzo consistente e con una capacità di pagamento nel rispetto dei tempi” ha spiegato il presidente della Regione, Renzo Testolin. “L’approccio è sempre stato prudenziale per dare solidità a un apparato che si può definire in buona salute” ha aggiunto Testolin, che è anche assessore alle Finanze. Nell’assestamento ci sono cinque iniziative in una manovra di metà anno. Sono stanziati 60 milioni di euro per l’ampliamento dell’ospedale Umberto Parini “che fa parte di un percorso fortemente voluto da questo governo” ha detto Testolin. Ci sono 50 milioni per estinguere parte dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti. C’è il rifinanziamento dei contributi alle aziende Bonus entreprises per 14 milioni, il finanziamento dei fondi di rotazione per i mutui prima casa per 35 milioni, nuovi investimenti nel settore degli impianti a fune per 13,5 milioni. Testolin ha quindi annunciato: “Stiamo lavorando alla prossima variazione di bilancio per l’utilizzo dei restanti 70 milioni che interverranno su altri settori, in maniera più capillare e altrettanto necessaria per dare delle risposte puntuali alle attese della cittadinanza”.

