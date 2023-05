Comunali, urne aperte per i ballottaggi in 41 città e per il primo turno in Sicilia e Sardegna

ROMA – Seggi aperti oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, per il primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia e Sardegna. Ad essere chiamati nuovamente alle urne anche i cittadini di 41 Comuni italiani dove si svolgeranno i ballottaggi. Tra questi ci sono 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi.

Sono 128 i Comuni siciliani in cui si svolgeranno le elezioni amministrative il 28 e 29 maggio. La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni di sei consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania. Il capoluogo etneo è la città più grande al voto, ma ai seggi anche i cittadini di altre tre capoluoghi di provincia: Trapani, Siracusa e Ragusa. In 113 centri (fino a 15mila abitanti) si voterà con il sistema maggioritario mentre in quindici comuni, nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà l’11 e 12 giugno, con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.579. Lo spoglio inizierà lunedì pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Tra i 128 Comuni chiamati alle urne anche 11 grossi centri: Licata, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Mascalucia, Piazza Armerina, Comiso, Modica e Carlentini.

LE ELEZIONI COMUNALI IN SARDEGNA, DOVE SI VOTA

In Sardegna sono 139.377 gli elettori chiamati a scegliere il proprio sindaco, 39 i Comuni interessati. Nell’isola sono solo due i centri che in questa tornata elettorale superano i 15.000 abitanti- Assemini (Città metropolitana di Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna)- gli unici dunque per i quali sono previsti eventuali ballottaggi, che si terranno domenica 11 e lunedì 12 giugno.