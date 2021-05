Covid, 3.738 i nuovi casi in Italia. Scendono i decessi e il tasso di positività

ROMA – Sono 3.738 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 249.911 tamponi effettuati. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Il tasso di positività scende all’1,5% rispetto all’1,7% di ieri. I decessi sono invece 126, in calo rispetto ai 171 di 24 ore fa. Le terapie intensive occupate causa Covid calano ancora in Italia: -64 rispetto a ieri. Ora in tutto ce ne sono 1.142 occupate.

