A Napoli open day con AstraZeneca per la fascia 20-39 anni

NAPOLI – Si aprono questa sera alle 20 le adesioni per l’open day vaccinale organizzato dall’Asl Napoli 1 Centro per lunedì 31 maggio nel centro vaccinale dell’hangar Atitech di Capodichino. La giornata è dedicata ai cittadini che rientrano nella fascia d’età 20-39 e residenti a Napoli. Sono 3.800 le dosi del vaccino AstraZeneca che verranno somministrate nel corso della giornata dalle 9 alle 20.



Per aderire alla piattaforma regionale occorre collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto (oltre al nome e cognome) il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e un riferimento di cellulare del vaccinando. L’orario di convocazione arriverà attraverso sms che dovrà essere esibito prima dell’accettazione. L’Asl ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è aver ricevuto l’sms e si invita a non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione.

