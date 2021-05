Saviano: “Di Maio ora chieda scusa per aver definito ‘taxi del mare’ le ong”

ROMA – “Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha chiesto scusa per aver utilizzato ‘la gogna per fare campagna elettorale’ sull’arresto del sindaco di Lodi Simone Uggetti, oggi assolto. Un cambio di passo significativo, di cui dare atto al ministro”. Lo scrive su Facebook Roberto Saviano. “Mi aspetto, adesso, che Di Maio chieda scusa anche per aver definito le Ong ‘taxi del mare’ (nel 2017, ndr) anche quella fu gogna per fini elettorali. Spero che Di Maio – aggiunge lo scrittore – senta forte l’urgenza di chiedere perdono per aver contribuito a bloccare le ambulanze del mare, che tante vite hanno salvato quando gli Stati nazionali, per questioni di mera propaganda, hanno deciso di abbandonare un fronte in cui essere presenti era ed è un obbligo. Aspetto fiducioso questo necessario atto di responsabilità”.

