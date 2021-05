Nardella si vaccina all’open day toscano: prima dose di AstraZeneca

FIRENZE – Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si è vaccinato con AstraZeneca. “Mi ero prenotato per il vaccino Pfizer, il 6 luglio. Poi la Regione ha lanciato gli Open day di AstraZeneca per tutti gli over 40. Ho deciso così di aderire anche io. Ringrazio tutto il personale medico e volontario e l’organizzazione impeccabile del Mandela Forum. Tornerò il 19 agosto per il richiamo. Avanti così”, scrive su Instagram postando la foto della somministrazione del preparato.

LEGGI ANCHE: Genova, Toti ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca con la t-shirt “Adulto e vaccinato”