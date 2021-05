Libri, annunciata la cinquina per il Premio Campiello 2021

ROMA – È stata votata dalla ‘giuria dei letterati’, da quest’anno presieduta da Walter Veltroni, la cinquina del Premio Campiello 2021, giunto alle 59esima edizione. Ecco i nomi dei finalisti: Andrea Bajani con ‘Il libro delle case’ (Feltrinelli); Paolo Nori con ‘Sanguina ancora’ (Mondadori); Paolo Malaguti con ‘Se l’acqua ride’ (Einaudi); Giulia Caminito con ‘L’acqua del lago non è mai dolce’ (Bompiani) e Carmen Pellegrino con ‘La felicità degli altri’ (La Nave di Teseo). Sia Bajani sia Caminito corrono anche per entrare in cinquina al Premio Strega.

