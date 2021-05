Vaccino, De Luca: “Figliuolo distribuisce solo dosi, per quello bastava Amazon”

NAPOLI – “Sul Covid abbiamo ascoltato cose sconcertanti, la gestione del Covid, senza le Regioni, sarebbe stata un disastro di proporzioni inimmaginabili. Il governo ha avuto il merito di imporre una linea di prudenza, per il resto si è limitato alla distribuzione dei vaccini. Il commissario deve fare solo quello. Potremmo tranquillamente farlo con Amazon o assumendo qualche decina di giovani che vanno in giro a distribuirli”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

“Ancora oggi – aggiunge – siamo a meno 84mila dosi rispetto a quello che era dovuto ai campani. Dobbiamo recuperare quelle 80mila dosi e avere per il futuro, per la popolazione più giovane, una quantità maggiore di dosi. Così – assicura – a settembre o ottobre avremo un vaccino per ogni cittadino”.

DA GIUGNO DOSI A TUTTI I MATURANDI DELLA CAMPANIA

“Ci stiamo preparando a vaccinare i maturandi”, annuncia in diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Se arrivano i vaccini entro domenica, dai primi di giugno – spiega il presidente della Regione – possiamo vaccinare i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità. Per coloro per hanno più di 18 anni useremo Johnson & Johnson. Sotto i 18 anni Pfizer”.