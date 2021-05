Staiano: “La Pediatria è donna, nelle scuole ci sono il 74% di specializzande”

ROMA – “Certamente la Pediatria è donna, il numero delle pediatre supera di gran lunga quello dei pediatri. Nelle scuole di specializzazione più del 74% degli studenti sono donne. Noi non vogliamo essere elette per il rispetto delle quote rosa ma per le nostre competenze“. Così Annamaria Staiano, professoressa ordinaria di Pediatria presso l’Università di Napoli Federico II e presidente eletta della Società italiana di pediatria (Sip), commenta ai microfoni del GR2, su Radio Rai 2, la sua nomina ai vertice della Società scientifica che associa ben 11mila pediatri italiani del mondo ospedaliero, universitario e del territorio. Un’elezione che può essere definita ‘storica’ perché è la prima volta in 123 anni che una donna guiderà la Sip. Annamaria Staiano entrerà in carica il primo giugno e guiderà la Sip fino al 2024, succedendo al presidente uscente, Alberto Villani, che ha affiancato in questi anni come vicepresidente.