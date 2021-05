CAGLIARI – Le bellezze dell’Asinara in mostra alla Biennale di Venezia. L’isola sarda sarà una delle protagoniste nella sezione arte e paesaggio del Padiglione Italia, con un’installazione chiamata “Le comunità resilienti sommerse dell’Isola dell’Asinara”. A corredo dell’allestimento, un megaschermo che riproduce un video con immagini del patrimonio ambientale e naturale isolano realizzato da Forestas.

“La Regione Sardegna ha partecipato attivamente, grazie alle professionalità e alle esperienze del personale dell’agenzia regionale Forestas, all’allestimento di uno spazio dedicato all’Asinara all’interno della 17esima Biennale di Venezia- sottolinea l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, in questi giorni a Venezia-. Soprattutto per l’Asinara, ma più in generale per tutta la Sardegna, la Biennale, che ha una grande visibilità artistica e culturale in campo internazionale, rappresenta un’importante occasione per mettersi in vetrina, tra le tante eccellenze mondiali presenti“.

L’Asinara, ricorda Lampis, dove il Parco nazionale e l’Area marina protetta sono impegnati attivamente a preservare il patrimonio naturalistico, con la collaborazione dei presidi di Forestas, Corpo forestale e Conservatoria delle coste, è stata scelta dagli organizzatori come esempio compiuto di equilibrio tra l’uomo e la natura. “Alla Biennale verranno presentate alcune peculiarità legate alla gestione del territorio, che riguardano la fauna e la flora sarda- sottolinea l’assessore-. Inoltre, è stato ricostruito un ambiente costiero e sommerso tipico dell’isola, che ha come protagonista un tappeto di posidonia, elemento fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema e la mitigazione dell’erosione costiera in tanti litorali sardi”.

