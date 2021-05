Giappone, da Fujifilm un nuovo kit in grado di rilevare la variante indiana del coronavirus

FUKUOKA – Il colosso farmaceutico giapponese Fujifilm Corp. ha presentato il suo nuovo kit in grado di rilevare la variante cosiddetta ‘indiana‘ del coronavirus, ovvero la mutazione nota in ambito scientifico come E484Q. Il kit di reagenti realizzato dall’azienda può fornire esito in circa 100 minuti.

ATTESA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO AL 20 GIUGNO

È attesa per la tarda serata ora locale la dichiarazione ufficiale da parte del primo ministro Yoshihide Suga sulla proroga, ormai certa, dello stato di emergenza in scadenza il 31 maggio nella capitale Tokyo e nelle prefetture di Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Fukuoka, Okayama, Hokkaido e Okinawa.

Le misure restrittive, che prevedono la chiusura di locali di intrattenimento, bar e ristoranti che servono alcolici, la restrizione degli orari e delle aperture dei centri commerciali e delle attività non indispensabili e forti limitazioni a spostamenti ed eventi, resteranno in vigore almeno fino al 20 giugno prossimo.

“Il governo prenderà una decisione nella giornata di venerdì, dopo aver ascoltato gli esperti. Nonostante i contagi siano in diminuzione, tuttavia la situazione generale resta grave e sono ancora forti le pressioni sul sistema sanitario nazionale”, aveva dichiarato appena ieri in conferenza stampa Suga.

NELL ULTIME 24 ORE 4.143 CONTAGI E 119 VITTIME DEL CORONAVIRUS

L’ultimo bollettino ufficiale rilasciato dal ministero giapponese della Salute ha riportato 4.143 nuovi casi di coronavirus e 119 decessi nella giornata di ieri in Giappone. Delle dieci prefetture ancora sotto stato di emergenza, Okinawa è la sola ad aver registrato un aumento dei nuovi contagi, con 240 casi confermati.

La capitale Tokyo, a meno di due mesi dalle Olimpiadi di luglio, con i 684 casi giornalieri conferma la tendenza al ribasso del numero delle infezioni, la cui media settimanale è scesa di quasi il 17% rispetto la settimana precedente.

LEGGI ANCHE: Giappone ancora nella morsa del Covid, divieto di ingresso esteso ad altri sette paesi