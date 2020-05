I costi sanitari della pandemia: “Oltre un miliardo di spesa per ricoveri da Covid-19”

ROMA – “Si comincia a intravedere l’impatto economico dell’epidemia Covid-19, caratterizzato da enormi costi complessivi per i ricoveri dei pazienti affetti da nuovo coronavirus”. È quanto evidenzia l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica di Roma, che ha analizzato i dati sui costi dei ricoveri da coronavirus in Italia e tirato le somme della pandemia. Secondo questo rapporto “per i 144.658 ricoveri per Covid-19 effettuati e conclusi, la spesa, in base alle tariffe DRG (il totale della spesa diviso per il numero di ricoveri), si stima pari a 1.226.137.474 di euro, di cui il 33% sostenuto per i casi trattati in Lombardia”.

I RICOVERI ORDINARI

Analizzando i dati sui ricoveri del 2018, emerge inoltre che “in 4 mesi di emergenza Covid ha subito ripercussioni e contrazioni: si stima una riduzione di 860.000 ricoveri ordinari e di 3,3 miliardi di euro di spesa complessiva”. “L’impatto del Covid-19 per il Paese e le Regioni si misura in primo luogo sul numero dei morti direttamente riconducibili al virus– ha commentato il Professor Americo Cicchetti, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale e coordinatore del gruppo di lavoro-. Inizia ad emergere, però, che le ricadute per la salute degli italiani della pandemia sono la parte forse più rilevante dell’Iceberg Covid 19. Si cominciano ad intravedere anche gli effetti economici sul Ssn: aver perso quasi 1 milione di ricoveri per un valore tariffato di 3.3 miliardi significa aver ‘prodotto’ meno salute. Ben 36 studi stanno iniziando a testimoniare il fatto che la minore attività del Ssn potrebbe lasciare una eredità ancor peggiore di quella che abbiamo sperimentato sinora”.