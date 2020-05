Roma, Bordoni (Lega): “Al lavoro con Fdi e Fi per un candidato importante”

ROMA – Dal bilancio, “pessimo”, dei primi quattro anni di amministrazione del M5S in Campidoglio targati Virginia Raggi, al lavoro nella coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia e Forza Italia in vista delle elezioni del 2021 per trovare un candidato sindaco “importante”, passando per il racconto della prima esperienza della Lega come gruppo consiliare a Roma. Oggi, nell’ambito della rubrica DIREzione Roma, a parlare ai microfoni dell’agenzia Dire e’ il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni.

“Credo che i quattro anni di governo dei Cinque Stelle e di Virginia Raggi siano assolutamente insufficienti. Non e’ riuscita a dare risposte ne’ sulla manutenzione ne’ sulla quotidianita’ di un governo sicuramente complesso come quello di Roma e non e’ riuscita a confermare Roma come grande Capitale europea facendo investimenti e proiettando la Capitale nei prossimi anni”, le parole di Bordoni.

Nell’ultima consiliatura, ha sottolineato l’esponente romano del Carroccio, “Roma e’ rimasta al palo rispetto ad altre citta’ come Milano e sicuramente oggi questo lo pagano tutti i romani, non solo chi vive in Centro ma soprattutto di vive in periferia e anche chi ci lavora e ci investe da un punto di vista economico e produttivo. È veramente un dramma, i continui cambi di assessori non hanno dato nemmeno continuita’ amministrativa per quanto riguarda i singoli dipartimenti. Direi che e’ stata un pessimo sindaco”.

“AL LAVORO CON FDI E FI PER UN CANDIDATO ‘IMPORTANTE'”

“Spero che si trovi un candidato sindaco ‘importante’, degno- continua Bordoni- della capitale d’Italia e di una delle citta’ piu’ belle e importanti al mondo. Servono soprattutto le capacita’, la singola ‘maglietta’ non ci interessa, anzi: il lavoro che si sta facendo e’ quello di aggregazione anche oltre la stessa coalizione di centrodestra, perche’ Roma merita di piu'”.

Su Roma, in vista delle amministrative del 2021, “c’e’ un lavoro sinergico sia con Fratelli d’Italia che con Forza Italia. Speriamo si aggiungano anche magari delle liste civiche proprio per avere una coalizione a 360 gradi che possa dare discontinuita’ al governo Raggi e anche a quello Marino. Credo che ci sia molto da lavorare, Roma ha bisogno di risorse, ha bisogno di poteri ma ha bisogno soprattutto di capacita’ politica e amministrativa, cosa che la Raggi non e’ riuscita a portare”, ha concluso Bordoni.

“DA SALVINI A DURIGON, GRANDE LAVORO ASCOLTO LEGA”

Per Bordoni il lavoro del gruppo della Lega a Roma in questa prima esperienza del Carroccio in Campidoglio “e’ stato quello di un contatto forte con il territorio, quello di portare all’attenzione dell’Assemblea capitolina e della sindaca le problematiche urgenti ma anche quelle piu’ piccole. Non solo un lavoro sui grandi temi quindi, ma anche sui piccoli temi: credo che il lavoro di ascolto e di presenza, iniziando del leader Matteo Salvini, continuando con il responsabile romano Claudio Durigon e con i nostri consiglieri municipali, sia stato proprio quello di attenzione e di presenza al fianco dei cittadini e delle persone che a Roma ci vivono e pero’ hanno difficolta’ ad affrontare non solo la quotidianita’, ma ad investire, ad aprire un’impresa o un’attivita’”.