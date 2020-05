Tg Lazio, edizione del 28 maggio 2020

CORONAVIRUS, NEL LAZIO 21 NUOVI CASI, 7 DECESSI, 97 GUARITI

Nel Lazio sono 21 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus, 7 i decessi e 97 i guariti. I numeri odierni sono emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, il quale ha confermato “il trend allo 0,2%”. Inoltre, ha aggiunto D’Amato, “per la prima volta il numero dei guariti totali supera il numero dei positivi attuali. Ora è il momento di tenere alto il livello di guardia e di attenzione”.

ROMA, INCENDIO IN ‘VIVI BISTROT’ A VILLA PAMPHILI

Incendio nella notte nel Vivi Bistrot, locale che si trova all’interno di Villa Pamphili, a Roma. Le fiamme hanno interessato il mobilio e la facciata esterna dell’attivita’. Sul posto la Polizia locale del gruppo Monteverde. Da un primo sopralluogo, non risulterebbero tracce di dolo, ma al momento sono in corso indagini specifiche. Al vaglio le telecamere di sorveglianza. La proprieta’, secondo quanto si apprende, avrebbe sporto denuncia per l’accaduto.

ROMA, BLITZ POLIZIA LOCALE IN CENTRO ACCOGLIENZA TORRE MAURA

Operazione della Polizia locale, stamane alle 7, al centro di accoglienza del Comune di Roma nel quartiere di Torre Maura. Fermati 5 nordafricani, residenti abusivi nella struttura di via dell’Usignolo, trovati tra gli immigrati richiedenti asilo. Uno di loro era in possesso di un sacchetto contenente droga, che e’ stata sequestrata. Gli occupanti abusivi si trovano al Comando generale di Via della Consolazione per le procedure di identificazione e per gli accertamenti relativi alla loro regolarita’ sul territorio nazionale.

ROMA, DOPO E-BIKE ARRIVA SHARING MONOPATTINI ELETTRICI

Dopo le bici, arrivano a Roma anche i primi mille monopattini elettrici, disponibili da oggi grazie al nuovo servizio dell’azienda americana Helbiz, in collaborazione con Telepass. A presentare la novita’ a Fontana di Trevi e’ stata la sindaca Virginia Raggi. Il noleggio sarà possibile grazie a un’app gratuita che consente la geolocalizzazione dei monopattini e il successivo sblocco mediante scansione di codice QR situato sul manubrio. Per la riconsegna l’utente potrà parcheggiare il monopattino sul posto, senza l’obbligo di riportarlo verso rastrelliere o altri punti predefiniti. “Con i monopattini elettrici- ha detto la sindaca- Promuoviamo nuovi modelli di sharing e incentiviamo gli operatori privati a investire in un settore in forte crescita a livello internazionale”.