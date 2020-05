Ex Ilva, dal 3 giugno riprendono lavori di pubblica utilità per cassintegrati Genova

GENOVA – Dal 3 giugno i lavoratori genovesi in cassaintegrazione rimasti alle dipendenze di Ilva in amministrazione straordinaria potranno tornare essere impiegati nei lavori di pubblica utilita’. Comune di Genova e rappresentanti sindacali hanno raggiunto l’accordo che riguarda 221 persone. Sara’ possibile il recupero delle giornate non lavorate a marzo, aprile e maggio, con modalita’ flessibili.

“Anche loro stanno aspettando di capire cosa succedera’ quando ArcelorMittal presentera’ il piano industriale. L’accordo di programma di Genova ha garantito il loro reddito ma non si scherza col futuro di centinaia di famiglie”, commenta il segretario della Fim Cisl Liguria, Alessandro Vella.

