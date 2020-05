Fase 2, Musumeci: “Sala? Venga pure, non gli chiederemo nemmeno la patente dell’auto”

PALERMO – “L’amico Sala se vuole venire in Sicilia, con piacere. Non gli chiederemo alcuna patente, neppure quella dell’auto”. A dirlo e’ stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, replicando a distanza al sindaco di Milano che ieri aveva polemizzato sull’idea di alcune Regioni di attivare una sorta di passaporto sanitario per i turisti provenienti dalle zone del nord Italia piu’ colpire dal Covid-19. Musumeci, che ha parlato di “esagerazione” da parte di Sala, ha poi precisato che ai visitatori della Sicilia “verra’ chiesto solo il rispetto di un protocollo sicurezza”.

La Regione Siciliana sta mettendo a punto un “protocollo per poter garantire la sicurezza sanitaria e la tranquillita’ sociale di chi in Sicilia arriva e di chi in Sicilia vive”. A dirlo e’ il governatore Nello Musumeci, in una intervista a ‘Il Messaggero’, rispondendo a una domanda sul cosiddetto ‘passaporto sanitario’ ipotizzato da piu’ parti nei giorni scorsi per il turismo nelle regioni con numeri piu’ bassi di contagio da Covid-19. “Stiamo lavorando per mettere a punto questo documento che dia serenita’ a tutti – dice Musumeci -. A chi arriva chiederemo garanzie sullo stato di salute, informazioni sulla situazione familiare a proposito di malattie e virus e altre notizie. Occorre filtrare, nel rispetto di tutti e senza fare discriminazioni, chi arriva da noi”.

“Con il cuore aprirei l’Isola ai turisti gia’ dal 7 giugno – aggiunge il governatore siciliano – ma con la ragione dico: aspettiamo il dato epidemiologico nazionale che sta per arrivare e sulla base di questo decidiamo. Tutti insieme, presidenti regionali e governo, dobbiamo confrontarci e credo che lo faremo sabato”. “Non si puo’ avviare la nuova fase in una logica da macchia di leopardo – conclude -. Ci vuole una responsabilità condivisa da tutti”.