Kyoto Club e Cnr: “Nel 2019 migliora lievemente la qualità dell’aria nelle città, ma i valori restano critici”

ROMA – “Nel 2019 migliora leggermente la qualita’ dell’aria nelle citta’ rispetto all’anno precedente, tuttavia permangono valori critici che non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti normativi in vigore”. Nel periodo di lockdown, invece, “complice il blocco del traffico, si registra un netto calo dell’inquinamento soprattutto per il crollo del biossido di azoto (NO2)“. Nel frattempo, “le citta’ provano ad attrezzarsi per essere sempre piu’ sostenibili, mentre il Dl Rilancio appena licenziato dal Governo si dimostra timido e insufficiente a contrastare la crescita della congestione e del traffico che in modo progressivo torneranno ad invadere le nostre citta’ dopo la ripartenza: ora piu’ che mai e’ necessario accelerare la giusta transizione verso la mobilita’ sostenibile”. Cosi’ Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA) nel III Rapporto ‘MobilitAria 2020′ che analizza i dati della mobilita’ e della qualita’ dell’aria nelle 14 citta’ metropolitane nel 2019 e nei primi 4 mesi del 2020, in piena emergenza Covid-19. Il rapporto avanza anche “proposte concrete per la Fase2, per contrastare la crescita del traffico veicolare”, come smart working, risparmio di traffico, piano degli orari della citta’, sostegno alle alternative in bicicletta, a piedi, sharing mobility, micromobilita’, veicoli elettrici e trasporto collettivo.

IN AUMENTO L’USO DEL TRASPORTO PUBBLICO E DELLO ‘SHARING’

L’uso del trasporto pubblico del 2018 sul 2016 aumenta in media in tutte le citta’, ma diminuisce a Catania (-26%) e Napoli (-13%), mentre anche l’offerta, sostanzialmente stabile, crolla a Napoli (-19%) ed e’ leggermente in decremento a Venezia, Torino, Roma e Catania, proseguono Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA) nel III Rapporto ‘MobilitAria 2020’. Il tasso di mortalita’ 2018 sul 2017 nelle Citta’ Metropolitane (morti ogni 1000 abitanti) a causa di incidenti registra incrementi considerevoli a Messina (+94%) Bari (+70%), Cagliari (+29%) e Firenze (+25%). Il parco veicolare nel 2019, invece, cresce un po’ ovunque, e le citta’ che registrano una maggiore densita’ di veicoli sono Napoli (1541 veicoli/km2) e Milano (1157 veicoli/Km2), mentre il tasso di motorizzazione (veicoli/1000 abitanti) e’ in leggero aumento ovunque tranne un lieve calo nelle citta’ di Torino, Milano, Roma e Venezia. Per quanto riguarda l’uso del car sharing, si registra un incremento consistente nel periodo 2018/2019 nell’area comunale di Roma (+133% utenti) Torino (+113%), Cagliari (+106%), a a Bologna (+68%) Milano (+32%) Venezia (+20%). Gli utenti del bike sharing aumentano considerevolmente a Milano (+55%), dove si segnala il parco bici piu’ numeroso del nostro Paese (oltre 13 mila modelli a disposizione).

OSSIDI AZOTO, CAGLIARI +26% E GENOVA -10%