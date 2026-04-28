In vendita a Firenze la casa da cui Galileo osservava le stelle: ha una torre e una vista da cartolina

FIRENZE – La casa da cui Galileo Galilei a Firenze osservava il cielo e gli astri finisce in vendita. Non la storica residenza del grande fisico, ma quella attigua su costa San Giorgio “nota per la sua torre, dalla quale, secondo le fonti storiche, lo scienziato era solito condurre le proprie osservazioni astronomiche”. Nella torre, oggi, si trovano due terrazze. In una la vista su Firenze è da cartolina, ma che quello fosse uno dei punti di osservazione dello studioso lo segnala anche una targa esposta nella proprietà messa sul mercato: “Da questa casa Galileo Galilei speculando sul moto degli astri divinò quello della terra”. Lionard Luxury Real Estate lancia così un’operazione da 12,5 milioni: immobile (642 metri quadrati su tre piani) più un giardino (altri 350 metri quadrati) che può diventare “uno spazio ideale per accogliere eventi privati ed esclusivi, fino a 120 ospiti”.

La residenza “appartiene a un imprenditore americano” che l’ha messa in vendita per “avvicinarsi ai figli che studiano all’estero”. La dimora “rappresenta un’opportunità rara: abitare un luogo direttamente legato alla storia del pensiero scientifico, nel cuore di Firenze”, evidenzia l’agenzia.