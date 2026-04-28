martedì 28 Aprile 2026

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di uscire dall’Opec (una vittoria per Trump)

Decisivo ovviamente il doppio blocco dello Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota enorme di greggio e gas liquefatto globali. Abu Dhabi prova a smarcarsi

Data pubblicazione: 28-4-2026 ore 17:55Ultimo aggiornamento: 28-4-2026 ore 17:55

ROMA – Gli Emirati Arabi Uniti escono dall’OPEC. Una decisione che pesa più del gesto simbolico e che arriva nel momento peggiore per l’organizzazione che riunisce i dodici paesi esportatori di petrolio tra i più importanti al mondo: mercato energetico sotto stress, tensioni nel Golfo e crepe interne.

Per il gruppo guidato di fatto dall’Arabia Saudita è un colpo politico prima ancora che produttivo. L’OPEC ha sempre venduto compattezza, anche quando dietro le quinte si discuteva su tutto: quote, prezzi, linee geopolitiche. L’uscita di un membro storico rompe questa narrazione e apre un precedente scomodo.

Decisivo ovviamente il doppio blocco dello Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota enorme di greggio e gas liquefatto globali. Abu Dhabi prova a smarcarsi. Il ministero dell’Energia emiratino minimizza l’impatto sui mercati: i limiti logistici già esistenti ridurrebbero gli effetti dell’uscita. La linea ufficiale parla di “maggiore flessibilità” e di coerenza con una strategia economica di lungo periodo.

Gli Emirati erano dentro dal 1967, ben prima della nascita dello Stato federale nel 1971. L’uscita diventerà operativa a breve. Sul piano politico, la mossa offre argomenti a Donald Trump, che da tempo accusa l’OPEC di tenere artificialmente alti i prezzi del petrolio. La Casa Bianca ha più volte legato la sicurezza garantita agli alleati del Golfo alla loro politica energetica, denunciando uno squilibrio tra protezione militare e costi per i consumatori.

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