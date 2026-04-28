Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 aprile 2026

L’INTERPOL INDAGA SU MINETTI, OPPOSIZIONI CONTRO NORDIO

Tensione tra Quirinale e via Arenula sul caso Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto chiarimenti urgenti al ministro Nordio in relazione alla grazia concessa all’ex consigliera milanese, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Al centro del giallo, le motivazioni umanitarie, alla base della grazia, legate alla salute di un bambino adottato. Un’inchiesta giornalistica ipotizza documenti falsi e omissioni sull’iter in Uruguay. Mentre le opposizioni attaccano Nordio, la Procura di Milano parla di nuovi “fatti gravissimi” su cui sta indagando l’Interpol. “Il parere” sul provvedimento di clemenza, fanno sapere i magistrati, “potrebbe cambiare”.

MEMORIALE SHOAH, LILIANA SEGRE: “L’ODIO È SEMPRE PIÙ VASTO”

“Il mondo dell’odio è sempre più vasto”. Lo sottolinea la senatrice a vita Liliana Segre durante un convegno al Memoriale della Shoah in un dialogo con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Una valanga d’odio che trascina le persone a scrivermi ancora ‘perché non muori?’, racconta Segre, sopravvissuta ad Auschwitz dove fu deportata a 13 anni dal binario 21 di Milano. A pochi giorni dalle polemiche sul 25 aprile, Piantedosi parla di “fatti gravi” a proposito dell’esclusione della Brigata ebraica dal corteo Anpi. Sullo sparo avvenuto a Roma contro due manifestanti, “ci sono indagini in corso -ha aggiunto il ministro- con buone prospettive che il colpevole sia individuato”.

DFP. ALLARME ISTAT SU SALARI, ‘ALERT’ CORTE CONTI SU INFLAZIONE

“Tra il primo trimestre del 2021 e il quarto trimestre del 2025 le retribuzioni contrattuali si sono ridotte del 7,8% in termini reali”. A fornire i dati è l’Istat, nel secondo giorno di audizioni in Parlamento sul Documento di finanza pubblica 2026. Nel 2025, spiega l’Istituto, “le retribuzioni contrattuali sono aumentate più dell’inflazione e questo ha garantito un recupero, ma nonostante questo il divario resta significativo”. In audizione anche la Corte dei Conti, che ha messo in guardia sull’inflazione: “A marzo è aumentata solo di poco, arrivando all’1,6 per cento dall’1,5 di febbraio), anche grazie alle misure di contenimento dei rincari dei carburanti”. Tuttavia, è l’allarme dei magistrati contabili, “è destinata a salire”.

“PAESE FERMO DA 20 ANNI”, PROPOSTE RIFORMISTI PD PER LA CRESCITA

Introduzione del salario minimo, rafforzamento della contrattazione collettiva e misure per proteggere i salari dall’inflazione. Sono alcune delle proposte dei riformisti del Pd presentate al Senato. L’evento, dal nome ‘Tornare a crescere’, punta il dito sulle politiche dell’attuale governo che, denunciano i riformisti Dem, “ha dimenticato il tema della crescita”. Alla conferenza, organizzata dal senatore Filippo Sensi, presenti la deputata Lia Quartapelle e l’europarlamentare, Giorgio Gori. “Da 20 anni il nostro Paese ha imboccato la strada della stagnazione- dice Quartapelle- Questo governo ha come ossessione quella di avere il record di longevità ma vorremmo che abbia quella della crescita”.