Concerto del Primo Maggio di Roma: strade chiuse e bus deviati

ROMA – Mancano ormai pochissimi giorni al Concertone del Primo Maggio di Roma. Come da tradizione, anche quest’anno si svolgerà in piazza San Giovanni in Laterano a partire dalle ore 15. Promosso da Cgil, Cisl e Uil per celebrare i diritti dei lavoratori e organizzato da iCompany, l’edizione 2026 è dedicata al tema ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale‘. La Capitale si prepara alla maratona musicale con un piano mobilità messo in piedi per l’occasione.

STRADE CHIUSE E DIVIETO DI FERMATA

I divieti nelle strade vicine a piazza San Giovanni scatteranno già dalle 14 di giovedì 30 aprile. Come riporta il sito del comune di Roma, ecco nel dettaglio le vie chiuse e nelle quali non si potrà parcheggiare la propria auto.

Il divieto di fermata sarà in vigore in via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e viale Manzoni); in viale Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni e via Siccardi); in piazza di Porta San Giovanni; in via Biancamano e via Ludovico di Savoia (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto); in via Fontana e piazza San Giovanni in Laterano (tra via Fontana e via Merulana).

Dalle prime ore di venerdì primo maggio, sarà vietato il transito in piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni, in via Emanuele Filiberto tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni, in viale Carlo Felice tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni, in via Ludovico di Savoia e via Biancamano tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto.

I BUS DEVIATI

È prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi presenti nella piazza e nelle strade interessate dai divieti di sosta e transito. Con lo stop della circolazione nell’area del concertone, anche le linee del trasporto pubblico di zona saranno deviate. In particolare, per tutta la giornata di venerdì, sono previste modifiche ai percorsi dei collegamenti 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, a spostarsi saranno i collegamenti nMA, n3d, n3s e nMC.

IL CONCERTONE

Il concertone è a ingresso libero e verrà trasmesso integralmente in diretta da Rai 3, RaiPlay e Rai Radio2. Sul palco una lunga lista di artisti e artiste della scena contemporanea, con qualche veterano della musica nostrana.

Si esibiranno: Litfiba, Emma Nolde, La Niña, Riccardo Cocciante, Angelica Bove, Sayf, Eddie Brock, Ditonellapiaga, Birthh, Frah Quintale, Delia, Geolier, Ermal Meta, Primogenito, I Ministri, Lea Gavino, Okgiorgio, Roshelle, Maria Antonietta & Colombre, Mobrici, Casadilego, Santamarea, Sissi, Silvia Salemi, Dolcenera, Chiello, Irama, Fulminacci, Senzacri, Levante, Niccolò Fabi, Bambole di Pezza, Rocco Hunt, Serena Brancale, Dutch Nazari, Paolo Belli, Rob, Nico Arezzo, Francamente, Francesca Michielin, Emma, Dardust con Davide Rossi, Orchestra popolare La notte della Taranta, Madame e i Pinguini Tattici Nucleari.