VIDEO | Al Comicon Napoli faro sulla Palestina e spunta anche un gioco da tavolo sulla Striscia di Gaza

NAPOLI – “Da un lato è inevitabile che l’attualità attraversi un festival come il nostro, da un altro è anche una scelta. Quest’anno c’è Makoto Yukimura creatore di Vinland Saga, con al centro l’azione bellica all’epoca dei vichinghi trasformatisi in una specie di trattato pacifista sorprendente. E poi abbiamo dedicato un intero pezzo del programma alla Palestina e al mondo arabo”. Lo spiega il direttore artistico di Comicon Napoli 2026, Matteo Stefanelli, a margine della conferenza stampa dell’evento in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio.

IN PROGRAMMA “COMICON FOR PALESTINE”

Tra le iniziative speciali, COMICON presenta, appunto, Pop Wave – COMICON for Palestine, un “programma nel programma” con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, iniziative. Una vera e propria ondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di COMICON sulla causa palestinese.

“Abbiamo creato – dettaglia Stefanelli – una serie di mostre e di incontri con artisti e artiste provenienti dalla Palestina e dal Libano, in particolare per il mondo del fumetto e del gioco, e siamo riusciti, proprio anche grazie al nostro invito e alla nostra azione, a far ottenere dei visti a delle artiste che sono qua con noi. Invito tutti ad andare a visitare una mostra nel padiglione dedicato al gioco in cui esponiamo i materiali di lavorazione di un gioco da tavolo ideato da due artiste, designer e illustratrici palestinesi, che hanno inventato un gioco ambientato a Gaza in cui i giocatori interpretano il ruolo di un abitante della striscia di Gaza che deve spostarsi con i dadi, con delle carte, e incontra degli ostacoli. Gli ostacoli sono quelli veri: macerie, bombardamenti, checkpoint. Tutto pensato da chi vive questo contesto e questa condizione. Abbiamo trovato una chiave per raccontare, sempre nel nostro spirito che è quello dell’intrattenimento e della cultura, anche una fetta dell’attualità che ci circonda”.