Le avevano promesso di farle incontrare Achille Lauro, truffata per 10 mila euro

REGGIO EMILIA – Una stretta di mano, una foto e un momento esclusivo con il proprio idolo. È questo il sogno che due truffatori del web – un 45enne residente a Reggio Emilia e una 30enne di Novellara – hanno venduto ad una cittadina reggiana riuscendo ad estorcerle 10.000 euro. Il raggiro, basato sulla cosiddetta “celebrity impersonation“, è stato ricostruito dai Carabinieri della stazione di Castelnovo né Monti, che ne hanno denunciato gli autori. L’indagine ha preso il via nell’agosto del 2025, a seguito della denuncia sporta da una donna agganciata su TikTok da un sedicente profilo del cantante Achille Lauro.

UNO DEI TRUFFATORI SI ERA FINTO IL MANAGER DEL CANTANTE

Attraverso un contatto costante (circa cinque messaggi al giorno), l’interlocutore era riuscito a ottenere il numero di cellulare della vittima, spostando la conversazione su WhatsApp tramite un’utenza con prefisso estero. Poco dopo era entrato in scena anche il presunto “manager” dell’artista che aveva convinto la fan a pagare 10.000 euro per un incontro di persona con il suo “mito” musicale.

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IL VERSAMENTO SU UN IBAN LITUANO

Dopo vari tentativi di pagamento verso conti italiani bloccati dai sistemi anti-frode, i truffatori avevano fornito un ‘Iban lituano alla vittima, che aveva effettuato il versamento richiesto.

NUOVA RICHIESTA DI DENARO DA 45 MILA EURO

Solo quando le è stato chiesto di sborsare altri 45.000 dollari la donna ha capito di essere stata ingannata e si è rivolta ai militari. Seguendo il flusso del denaro ottenuto in maniera fraudolenta (confluito su un conto postale utilizzato anche per fare benzina e la spesa) i Carabinieri sono infine risaliti, nei giorni scorsi, alla coppia di truffatori.