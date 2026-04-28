Santarelli a Belve: “Delusa da Ferragni. Le scuse per il Pandoro-gate non me le bevo”

ROMA – Questa sera alle 21.20 torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della puntata Elena Santarelli, in un’intervista divertente e profonda, in cui la showgirl si racconta senza nascondersi: tra momenti di leggerezza e comicità, commozione quando parla del figlio e poi le accuse al sistema Ferragni sulla vicenda del Pandoro Gate.

Botta e risposta esilarante sulle doti del marito Bernardo Corradi: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Fagnani provoca Santarelli sulla sua gelosia. “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti!” svela divertita la showgirl che prosegue “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.

E poi Santarelli, sul noto caso del ‘Pandoro-gate’ sferza un attacco deciso. Fagnani domanda a Santarelli del suo impegno per le associazioni per la ricerca: “Si è trovata davanti a casi di beneficenza che non erano quello che sembravano?”. Santerelli risponde dura: “Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca”. Poi la stoccata. “Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”.

Quando Fagnani le chiede chi le deve delle scuse, Santarelli rivela un noto personaggio della tv che: “Secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”. E infine svela la corte di un famoso calciatore che al tempo era sposato…

(Foto di Stefania Casellato)