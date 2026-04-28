martedì 28 Aprile 2026

L’attivista alla Conferenza di Santa Marta: “Via dai combustili fossili, è un’occasione storica. Lo hanno capito anche i governi”

Dalla Colombia la testimonianza di Madeleine Alisa Wörner, esperta di politiche energetiche e climatiche della ong tedesca Misereor

Data pubblicazione: 28-4-2026 ore 13:17Ultimo aggiornamento: 28-4-2026 ore 13:46

ROMA – La Conferenza per la transizione dai combustibili fossili in corso a Santa Marta è “un’occasione storica”, perché per la prima volta gli Stati riconoscono questo cambiamento come “una priorità”. Lo sottolinea Madeleine Alisa Wörner, esperta di politiche energetiche e climatiche della ong tedesca Misereor. La sua testimonianza è condivisa con l’agenzia Dire dalla località della Colombia, in riva al Mar dei Caraibi, dove venerdì scorso si sono aperti i lavori.

“È storico che per la prima volta degli Stati si riuniscano per discutere di come abbandonare i combustibili fossili e non solo se questa sia o meno una priorità”, afferma Wörner. “A Santa Marta, infatti, questa è la priorità”. L’esperta sottolinea: “Sono ottimista sul fatto che la Conferenza si rivelerà un buon punto di partenza per la discussione e che ci aiuterà nella prospettiva di un’eliminazione graduale dei combustibili fossili a livello globale”. Wörner fa il punto sui lavori in Colombia. “Nei giorni scorsi”, riferisce, “si sono costituiti un consiglio scientifico e un comitato che dovrà seguire il dialogo che si svilupperà nei prossimi anni”. Alla Conferenza stanno partecipando organizzazioni della società civile di più continenti e anche i rappresentanti di una sessantina di Paesi, dal Canada alla Nigeria e dal Brasile all’Australia, passando per l’Italia, l’Unione Europea e la Turchia, che quest’anno ospiterà la Cop delle Nazioni Unite dedicata al contrasto ai cambiamenti climatici. Sono però assenti grandi inquinatori come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia o le monarchie petrolifere del Golfo Persico. A rafforzare le ragioni del dibattito sulla dipendenza dai combustibili fossili è stato nelle ultime settimane l’offensiva militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e il blocco delle petroliere nello stretto di Hormuz. Misereor è parte di Cidse, acronimo di Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité, una rete europea e americana di 18 organizzazioni, attiva in 120 Paesi. In Italia vi aderisce Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana.

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