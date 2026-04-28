Salta il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, al suo posto “Il diavolo veste Prada”

ROMA – Salta il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Venerdì 1 maggio il reality, in programma questa sera normalmente su Canale 5, non andrà in onda per lasciare spazio a una programmazione diversa e tornare sullo schermo il prossimo 5 maggio.

A partire dalle 21.20, infatti, sulla rete – in concomitanza con il Concertone del Primo Maggio di Roma su Rai 3, RaiPlay e Rai Radio2 – ci sarà “Il diavolo veste Prada”, film cult del 2006 diretta da David Frankel. Un appuntamento che permetterà ai fan della pellicola – da domani 29 aprile al cinema con il suo atteso secondo capitolo – di rivivere gli inizi della storia interpretata da un cast stellare: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Simon Baker ed Emily Blunt.

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Girato in soli 57 giorni con un budget di 35 milioni di dollari, “Il diavolo veste Prada” ha conquistato il pubblico raccontando le vicende della neolaureata Andrea Sanchs (Hathaway) alle prese con il ruolo di nuova assistente nella redazione della rivista di moda Runaway, diretta dalla perfida Miranda Priestly (Streep). Quest’ultima, per il ruolo, ha ottenuto un Golden Globe. Andrea, inizialmente poco affine all’ambiente, dovrà fare i conti con lei e sopravvivere ai ritmi lavorativi del magazine.