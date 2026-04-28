Avvelenate con la ricina, spuntano delle flebo in casa fatte da un amico: giorni cruciali per l’inchiesta

ROMA – Sono giorni cruciali per l’inchiesta sull’avvelenamento con la ricina che nei giorni subito dopo Natale ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di 55 e 15 anni. Oggi, 28 aprile, si svolgerà l’accertamento irripetibile sul cellulare di Alice Di Vita, la figlia maggiore della famiglia. Del telefono verrà fatta la copia forense, per poter poi svolgere tutta una serie di accertamenti su chat, telefonate, appunti (tra cui anche l’elenco dei pasti consumati tra il 2e e il 28 dicembre) e ricerche web. Intanto, continuano a essere sentiti e risentiti familiari e amici in Questura, nel tentativo di capire come la ricina (una tossina potentissima e letale) sia arrivata nella casa di Pietracatella dove è stato ingerito da madre e figlia: è stato intenzionale? Era diretto solo alla madre? E chi se lo è procurato lo ha comprato sul dark web o lo estratto artigianalmente dalla pianta del ricino?

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LE FLEBO A CASA

Tra le novità emerse in questi giorni, c’è il dettaglio (non reputato però decisivo dagli inquirenti) che le due donne sarebbero state curate, nella giornata del 26 dicembre, anche con delle flebo praticate a casa loro da un amico sanitario (non si sa ancora se medico o infermiere). Lo scrive il Corriere della Sera e la circostanza è stata riferita da Pietro Terminiello, avvocato di uno dei cinque medici dell’ospedale di Campobasso sotto inchiesta per omicidio colposo. “A Santo Stefano i Di Vita chiamarono a casa un amico caro, un sanitario, per effettuare delle flebo a entrambe, dimesse il giorno prima ma che erano evidentemente disidratate”.

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LA RICINA ASSUNTA DUE VOLTE?

La giornata del 26 dicembre è proprio quella, hanno ricostruito le indagini, i cui la condizione delle due donne si aggrava sensibilmente: Antonella Di Ielsi muore il 27 dicembre, la figlia il 28. Un peggioramento rapido che, anche alla luce del quantitativo elevatissimo di ricina rilevato nel sangue, ha fatto pensare agli investigatori una possibile seconda somministrazione di ricina, avvenuta proprio nella giornata di Santo Stefano dopo il rientro dai controlli in ospedale. La prima assunzione del veleno sarebbe avvenuta quasi certamente la sera del 23, cena alla quale mancava Alice che era fuori a mangiare una pizza con gli amici.

“PER NOI È STATO UN INCIDENTE”

Un’altra circostanza un po’ strana emersa in questi giorni, sono le dichiarazioni dei Maria, anziana madre di Laura cugina di Gianni Di Vita, che rispondendo ai giornalisti all’uscita dalla Questura ha detto: “Per noi è stato un incidente“. Ma in che senso, e come ci è finita la ricina a casa dei Di Vita? “E che ne so io, mica abitavo con loro“, ha risposto Maria a quel punto, piuttosto seccata per le domande e ricordando la situazione difficile della 18enne Alice (“C’è una ragazzina di mezzo, vergognatevi”). E ancora: “Le sembro una che si va a comprare la ricina?”, ha detto a un giornalista che chiedeva come poteva essere arrivata la ricina nella casa della famiglia. Laura è la cugina di Gianni Di Vita (che le figlie di Antonella e Gianni chiamavano ‘zia’) a casa della quale il marito e la figlia maggiore Alice si sono stabiliti dopo il decesso delle due donne, anche perchè la loro casa da allora è rimasta sotto sequestro.

Al momento, tutte le piste rimangono aperte. Nei prossimi giorni saranno risentiti, ancora una volta in questura, Gianni Di Vita, la figlia Alice e Laura, cugina di Di Vita. Nessuno di loro è per ora indagato, sono persone informate dei fatti. Dovrebbe essere in programma, scrive il Corriere, anche un nuovo sopralluogo nella casa sotto sequestro a Pietracatella.