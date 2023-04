La funivia ha dei problemi? A Roma arriva il bus express per collegare Battistini e Casalotti

ROMA – Una nuova linea bus express – che dovrebbe prendere il numero ’91’ – per collegare più velocemente Battistini e Casalotti in soli 15 minuti (stimati) tramite quattro fermate: Casalotti, Boccea/Collina delle Muse, Boccea/Torrevecchia-Montespaccato, Battistini. Ad annunciare la novità è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del sopralluogo di oggi pomeriggio al termine dei lavori di messa in sicurezza di via di Boccea.

“Nelle more del lavoro più importante che è il prolungamento della metro A, stabiliremo una linea express tra Battistini e Casalotti che permetterà un salto di qualità dal punto di vista dell’accessibilità”, ha sottolineato Gualtieri. “Come sanno gli abitanti di Casalotti, e non solo, qui c’è un grande tema di mobilità. È stata promessa una funivia che poi si è rilevata problematica, però c’è un problema da colmare“, ha rilevato il sindaco, sottolineando che la nuova linea bus “entrerà in funzione appena avremo fatto il nuovo contratto di servizio di Atac, quindi bisognerà aspettare ancora qualche mese, ma ci sarà e sarà una soluzione importante per questo quartiere e per questo quadrante“.