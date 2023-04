FOTO | Bella Hadid volto del primo numero di Vogue dedicato all’intelligenza artificiale

ROMA – L’intelligenza artificiale è il tema del nuovo numero di Vogue Italia. Protagonista del servizio è Bella Hadid, la cui immagine (reale) è ritratta su background artificiali creati grazie all’IA. Un servizio fotografico unico nel suo genere, nato dalla collaborazione creativa tra la fotografa Carlijn Jacobs, lo stylist Imruh Asha e il programma di Intelligenza Artificiale DALL-E, supportata dallo AI artist Chad Nelson che ha dato vita a un’affascinante interazione tra creatività umana e immagini artificiali, per superare i supposti limiti dell’immaginazione.

Credits: Photographer Carlijn Jacobs – Stylist Imruh Asha

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SERVIZIO DI VOGUE

All’interno del numero di Vogue, Jacobs, Asha e Nelson spiegano il non facile processo che ha dato la forma finale al progetto – di cui la stessa Bella è stata parte integrante aggiungendo alcune sue ispirazioni – e discutono di come l’A.I. abbia bisogno della creatività umana, non possedendo emozioni o spunti creativi se non dettati da noi. La ‘macchina’ risulterebbe quindi essere un importante strumento a servizio dell’uomo e, se sotto la sua guida costante, in grado di rivoluzionare in maniera positiva la fashion industry e non solo.