Berrettini rinuncia agli Internazionali d’Italia a Roma

ROMA – Matteo Berrettini rinuncia anche agli Internazionali di Roma. Dopo l’infortunio a Montecarlo per una lesione agli addominali obliqui è arrivata la conferma della sua assenza nella competizione romana.

“Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente. La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”. Lo scrive sui social Matteo Berrettini, costretto a saltare, a causa dell’infortunio agli addominali, gli Internazionali d’Italia in programma a Roma dall’8 al 21 maggio.