Moscerine Film Festival, il festival cinematografico dedicato ai bambini

ROMA – Roma ha un festival tutto cinematografico dedicato alle bambine e ai bambini, si chiama Moscerine Film Festival ed è in programma dal 4 al 7 maggio al Nuovo Cinema Aquila. Una seconda edizione, la prima un anno fa, dedicata a una fascia d`età che va da zero a dodici anni che approfondisce l`importanza dell`educazione all`immagine.

UN FESTIVAL PER SCOPRIRE PUNTO DI VISTA DEI PICCOLI

“Il Moscerine Film Festival – racconta alla Dire la direttrice artistica, Nina Baratta – è una grande sfida. Bambine e bambini in questa società digitale sono bombardati da immagini, noi adulti dobbiamo sforzarci di entrare nel loro mondo, dandogli strumenti giusti per poter utilizzare in maniera creativa e costruttiva le immagini stesse. Il nostro festival vuole essere uno spazio dedicato ai più piccoli e alla loro espressività”.

Condotto dalle giovanissime Aurora Saracino e Azzurra Dottori, il Moscerine Film Festival si comporrà di diverse sezioni: `UNDER12`, `Young creator`, `Focus scuole`, `Cinema in culla` e `Laboratori di educazione all`immagine`.

TUTTE LE SEZIONI DEL FESTIVAL

Per la `Competitiva UNDER12`, aperta a bambine e bambini fino ai 12 anni, non ci sarà un tema specifico da sviluppare, l`obiettivo è infatti dare possibilità ai piccoli registi di spaziare e sorprendere. La lunghezza dei corti non dovrà essere superiore ai 15 minuti.

Novità di questa edizione è l`inserimento della categoria `Young Creator`, anche questa aperta a bambine e bambini fino ai 12 anni ma dedicata a video verticali di una durata massima di 90 secondi.

`Focus scuole` vede coinvolti diversi istituti scolastici della Capitale ma anche associazioni e liberi professionisti (purché abbiano realizzato un lavoro in collaborazione con studentesse e studenti). I corti, a tema libero, non devono superare i 15 minuti.

`Cinema in culla`, realizzato in collaborazione con RAI Kids, prevede invece delle matinée dedicate a un pubblico da zero a tre anni: la sala avrà una temperatura adeguata ai piccoli ospiti, le luci rimarranno accese durante le proiezioni e l`audio sarà basso per non infastidire i neonati. Non mancheranno in sala i fasciatoi per agevolare i cambi dei piccini.

Foto Marco Graziani

AL MOSCERINE FILM FESTIVAL ANCHE TALK E LABORATORI

Durante la manifestazione si terranno anche 4 laboratori di educazione all`immagine con la partecipazione delle scuole del territorio. Nei diversi appuntamenti si scopriranno le tecniche alla base del movimento (stop motion – pixillation), verranno prodotti dei piccoli cortometraggi e si esplorerà l`universo dei cartoon. I vincitori dello scorso anno testimonieranno la loro esperienza ai nuovi partecipanti.

“Si tralascia nel mondo della scuola la necessità dell`alfabetizzazione al mondo delle immagini – spiega la produttrice e presidente della giuria, Maria Fares – Eppure un corretto e consapevole uso dei video è ormai indispensabile per le nuove generazioni”.

Con la direzione artistica di Nina Baratta, regista e produttrice che insegna nelle scuole educazione all`immagine, il Moscerine Film Festival vede in giuria: Maria Fares come presidente, l`attrice e regista Claudia Gerini, la vicedirettrice di Rai Kids, Maria Mussi Bollini, l`autore e sceneggiatore Mario Bellina, Simona Ercolani di Standbyme, Alessandro Loprieno di WeShort, il doppiatore Alex Polidori, la regista e sceneggiatrice Paola Randi, lo sceneggiatore Stefano Rulli, il giornalista Michele Santoro, il regista Vito Zagarrio. La madrina del Festival sarà Margot Sikabonyi. Ad affiancare i giurati anche un`altra giuria d`eccezione composta dai giovanissimi pazienti di ospedali pediatrici italiani, tra cui anche il Bambin Gesu` di Roma, i piccoli pazienti attraverso la piattaforma di Cinema in Ospedale premieranno il cortometraggio più meritevole. La festa di chiusura del 7 maggio sarà negli spazi di Largo Venue.

Partecipare al Moscerine Film Festival è gratis.