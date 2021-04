Vale Brasil increases profit and is the most valuable company in Latin America

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – “I am confident that our positive financial results reflect our consistency in fulfilling our vale’s de-risking promises,” said Eduardo Bartolomeo, president of the mining company, announcing on Monday (26) the financial statement of 2021 first quarter .

According to the results report, Vale recorded net income of R$ 30.5 billion (4.63 billion euros). In the same period last year, earnings were R$ 984 million (149.30 million euros), representing an advance of 3,000%. In 2020, the company made a profit of R$ 26.7 billion (R$4.5 billion).

The mining company’s result was motivated by the increase in iron ore production and the advance in the price of the commodity in the foreign market. However, Bartolomeo draws attention to other actions that have impacted the company’s success, including the Brumadinho Global Agreement, signed in February of this year.

“The Global Agreement guarantees the continuity of the initiatives under implementation since 2019 and provides a concrete plan to repair the collective socio-environmental and socioeconomic damage resulting from the rupture of the dam. In 2021, we expect to disburse $1.5 billion under the Global Agreement (including $1.2 billion in direct payments),” the report states.

With the results announced, Vale is currently the most valuable company in Latin America, being valued at US$ 102 billion – ahead of the oil company Petrobras (US$ 56 billion) – as shown in a survey by the consultancy Economatica, requested by CNN Brasil Business.

Vale’s shares are also the most valuable of the São Paulo Stock Exchange Index (Ibovespa), traded close to R$110 (16.70 euros) on Tuesday (27). The profile of shareholders has also been changing and opens more and more space for foreign investors, who already own 55% of the mining company’s shares.

UTILI DA RECORD PER LA MULTINAZIONALE MINERARIA BRASILIANA VALE

by Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – “Sono fiducioso che i nostri risultati finanziari positivi siano il riflesso della serietà nel rispettare le nostre promesse rispetto alla riduzione dei rischi di Vale”. Così il presidente della compagnia mineraria brasiliana, Eduardo Bartolomeo, all’annunciare i dati del bilancio finanziario del primo trimestre del 2021. Stando al rapporto, Vale ha registrato un utile netto di 30,5 miliardi di reais (4,63 miliardi di euro). Nello stesso periodo dell’anno passato, i guadagni erano stati di 984 milioni di reais (149,3 milioni di euro). In tutto il 2020 l’impresa aveva fatto registrare un guadagno di 26,7 miliardi di reais (4,5 miliardi di euro).

I motivi di questi risultati dell’azienda mineraria vanno ricercati nell’incremento della produzione del ferro e nell’aumento del prezzo delle materie prime sul mercato estero.



Oltre a questo, Bartolomeo ha messo in evidenza altre azioni che hanno contribuito agli utili della compagnia. Tra queste, l’accordo globale di Brumadinho, siglato a febbraio di quest’anno. “L’accordo globale garantisce la continuità nelle iniziative di implementazione dal 2019 e costituisce un piano concreto di riparazioni ai danni collettivi socioambientali e socioeconomici che decorrono dalla rottura della diga” afferma il documento i riferimento al crollo degli argini di un bacino di decantazione di una miniera di ferro nei pressi della località di Brumadinho, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, che il 25 gennaio 2019 provocò la morte di oltre 270 persone. “Nel 2021 – si legge nel testo – prevediamo di versare 1,5 miliardi di dollari nell’ambito dell’accordo (di cui 1,2 miliardi in pagamento diretti)”.



Stando ai risultati annunciati, Vale è attualmente la compagnia dal maggiore valore dell’America Latina, con una valutazione di 102 miliardi di dollari – più della compagnia di stato brasiliana Petrobras, con 56 miliardi – come emerge in una ricerca della agenzia di consulenze Economatica, richiesta dall’emittente Cnn Brasil. Le azioni di Vale sono inoltre quelle dal maggior valore all’indice azionario della Borsa di San Paolo (Ibovespa), con una valore di circa 110 reais (16,70 euro) aggiornato a ieri. Anche il profilo degli stakeholder della multinazionale brasiliana è in evoluzione. L’azienda ha aperto sempre più spazio agli investitori stranieri, che già possiedono il 55 per cento delle azioni della compagnia.

MINERADORA VALE AUMENTA LUCRO E É A EMPRESA MAIS VALIOSA DA AMÉRICA LATINA

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – “Estou confiante de que nossos resultados financeiros positivos refletem nossa consistência no cumprimento de nossas promessas de redução dos risco da Vale”, afirmou Eduardo Bartolomeo, presidente da mineradora ao anunciar na segunda-feira (26) o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2021.

Segundo relatório, a Vale registrou lucro líquido de R$ 30,5 bilhões (4,63 bilhões de euros). No mesmo período do ano passado, os ganhos foram de R$ 984 milhões (149,30 milhões de euros), o que representa um avanço de 3.000%. Em 2020, a empresa teve lucro de R$ 26,7 bilhões (4,5 bilhões de reais).

O resultado da mineradora foi motivado pelo aumento na produção do minério de ferro e pelo avanço no preço da commodity no mercado estrangeiro. Porém, Bartolomeo chama atenção para outras ações que impactaram no sucesso da companhia, entre elas o Acordo Global de Brumadinho, firmado em fevereiro deste ano.

“O Acordo Global garante a continuidade das iniciativas em implementação desde 2019 e provê um plano concreto de reparação dos danos coletivos socioambientais e socioeconômicos decorrentes da ruptura da barragem. Em 2021, esperamos desembolsar US$ 1,5 bilhões no âmbito do Acordo Global (incluindo US$ 1,2 bilhão em pagamentos diretos)”, indica o relatório.

Com os resultados anunciados, a Vale é atualmente a companhia mais valiosa da América Latina, sendo avaliada em US$ 102 bilhões — à frente da petroleira Petrobras (US$ 56 bilhões) —, como mostra um levantamento feito pela consultoria Economatica a pedido do CNN Brasil Business.

As ações da Vale também são as mais valiosas do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), negociadas perto de R$110 (16,70 euros) nesta terça-feira (27). O perfil de acionistas também vem se modificando e abre cada vez mais espaço para investidores estrangeiros, que já possuem 55% das ações da mineradora.