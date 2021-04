São Paulo registers a 26% drop in hospitalizations for Covid-19 in one month

by João Marcelo

SAO PAULO – O Estado de São Paulo registrou no início desta semana uma redução de 26,9% no número de pessoas internadas pela COVID-19 no último mês.



On Sunday, there were 22,319 hospitalized patients, 10,556 in intensive care units and 11,763 in the ward. As of March 25, there were 30,549 hospitalized, 8,230 more than today. The biggest reduction is concentrated in patients in clinical beds: there were 17,875 a month ago. In the ICU, there were 12,674 hospitalized. Despite the reduction, the occupancy rate of ICU beds, which treat serious cases of Covid-19, is still at 79% in Greater São Paulo – and 80.7% in the state.



On Saturday, the 24th, gyms, lounges, restaurants and bars were reopened in the so-called “transition phase” of the São Paulo Plan. Current restrictive measures are expected to last until May 1.



The state health department informed that the Transition Phase of the São Paulo Plan is in effect, adopted in view of the reversal of the growth trend of hospitalizations. However, the secretariat emphasizes that it remains essential, even with the reduction of the rates, that the population maintain the measures of distance, use of masks and hand hygiene.

Since the beginning of the pandemic, the state of São Paulo has recorded 2,834,321 cases and 92,693 deaths caused by Covid-19.

CALANO I RICOVERI DA COVID IN BRASILE, SAN PAOLO TORNA A RESPIRARE

by João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Lo Stato di San Paolo, il più popoloso del Brasile, ha registrato in settimana una riduzione del 26,9 per cento nel numero di persone ricoverate in strutture sanitarie a causa del Covid-19.

Stando a dati aggiornati a domenica, il totale dei pazienti in ospedale era di 22.319 persone, di cui 10.556 in unità di terapia intensiva e 11.763 in infermeria. Al 25 marzo, i ricoverati era 30.459, ben 8.230 in più di oggi. La riduzione più significativa si registra tra le persone in reparto ordinario, che erano 17.875 un mese fa. In terapia intensiva c’erano invece 12.764 pazienti.



Nonostante il calo, il tasso di occupazione delle postazioni in Unidade de tratamento intensivo (Uti), con le quali si trattano i pazienti in condizioni più gravi, resta del 79 per cento nell’area metropolitana di San Paolo e del 80,7 per cento in tutto lo Stato.



Lo scorso sabato palestre, saloni di bellezza, ristoranti e bar sono tornati ad aprire in quella che è stata definita la “fase di transizione” del Piano San Paolo di contrasto alla pandemia. Le attuali misure restrittive resteranno in vigore per una settimana, fino al prossimo primo maggio.



Rispetto alla fase attuale la segreteria di Salute dello Stato ha reso appunto noto che San Paolo si trova al momento nella fase di transizione del suo Piano, che è stata adottata a fronte dell’inversione della tendenza relativa all’aumento dei ricoveri.

Nel frattempo, la segreteria ha ribadito che, nonostante il calo, “è fondamentale che anche con la riduzioni degli indici della pandemia la popolazione mantenga le misure di distanziamento, l’uso delle mascherine protettive e il lavaggio delle mani”.

Dall’inizio della pandemia nello Stato di San Paolo si sono verificati 2.834.321 casi di positività al Covid-19 e 92.693 decessi.

SÃO PAULO REGISTRA QUEDA DE 26% NAS INTERNAÇÕES POR COVID-19 EM UM MÊS

por João Marcelo

SAO PAULO – O Estado de São Paulo registrou no início desta semana uma redução de 26,9% no número de pessoas internadas pela COVID-19 no último mês.

No domingo, haviam 22.319 pacientes internados, sendo 10.556 em unidades de terapia intensiva e 11.763 em enfermaria. Em 25 de março, haviam 30.549 hospitalizados, 8.230 a mais que hoje. A maior redução se concentra nos pacientes em leitos clínicos: eram 17.875 um mês atrás. Em UTI, haviam 12.674 internados.

Apesar da redução, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que tratam casos graves da Covid-19, ainda está em 79% na Grande São Paulo – e 80,7% no estado.

No sábado, dia 24, academias, salões, restaurantes e bares foram reabertos na chamada “fase de transição” do Plano São Paulo. As medidas restritivas atuais devem durar até 1º de maio.

A secretaria estadual de saúde informou que está vigente a Fase de Transição do Plano São Paulo, adotada diante da reversão da tendência de crescimento das internações. No entanto, a secretaria ressalta que continua sendo fundamental, mesmo com a redução dos índices, que a população mantenha as medidas de distanciamento, uso de máscaras e higiene das mãos.

Desde o início da pandemia, o estado de São Paulo registrou 2.834.321 casos e 92.693 óbitos causados pela Covid-19.