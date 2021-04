Liguria, Piemonte e Lombardia fanno sistema per il turismo sulle antiche vie romane

GENOVA – Tre regioni, un’azienda turistica locale, cinque consorzi turistici, oltre 300 imprese e 63 agenzie di viaggio. Il mondo pubblico e privato della promozione turistica di Liguria, Piemonte e Lombardia fa sistema per promuovere il nuovo distretto turistico interregionale del benessere. Filo conduttore del nuovo pacchetto sono le antiche vie romane, che danno il nome al progetto di marketing territoriale “liquido” ViA(E), dieci proposte che spaziano dal bio ai monumenti Unesco, dall’outdoor all’enogastronomia e che, al momento, si concentrano su esperienze liguri e piemontesi. Ma il mercato di riferimento è quello del vecchio triangolo industriale Torino-Milano-Genova, allargato fino alla Costa Azzurra, per un potenziale di oltre sette milioni di turisti, raggiungibili con una comunicazione prettamente social. Nelle prossime settimane, il progetto si allargherà ad altre agenzie di viaggio e tour operator di Liguria e Lombardia ed entro il mese di ottobre sarà costituita la società di servizi che avrà il compito di intercettare le opportunità offerte dalla nuova programmazione europea e stringere altri accordi commerciali.

“Via(E) è un meraviglioso progetto che offre ai turisti la possibilità di conoscere una Liguria e un Piemonte meno caotici e trafficati: ripercorrere le antiche vie è un modo per discostarsi dalla frenesia del mondo moderno”, commenta l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino. Per la sua collega piemontese Vittoria Poggio, “la forza di un territorio impegnato nella valorizzazione turistica e culturale delle proprie eccellenze riesce ad esprimersi al meglio quando trova l’unità d’intenti anche tra regioni affini da parte di tutti i protagonisti pur nella distinzione delle proprie specificità. Il lavoro di squadra deve essere l’orientamento a cui ispirarsi senza divisioni per esaltare i nostri patrimoni”.

