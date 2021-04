Calcio, a Trigoria calca di tifosi per sostenere la Roma in vista del Manchester United

ROMA – A poche ore dalla partenza della Roma per Manchester, dove affronterà domani sera lo United nell’andata delle semifinali di Europa League, una folla di tifosi si è riversata a Trigoria per supportare la squadra con cori, striscioni e fumogeni. Nel video pubblicato dall’account Twitter ufficiale della Roma, vengono ripresi però molti fan accalcati e senza mascherina o indossata non correttamente. L’assembramento, iniziato nelle prime ore di questa mattina, è aumentato sempre più e – com’è possibile notare dal video – ha assunto dimensioni notevoli.