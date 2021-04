Giani: “Spero nel coprifuoco alle 23 da maggio, e nessun limite in estate”

FIRENZE – Sul coprifuoco “la situazione è in evoluzione, l’ha spiegato anche il ministro Speranza. Allo stato attuale il coprifuoco alle 22 pare collegato ai prossimi mesi, ma in realtà nell’arco di un paio di settimane verrà ridiscusso sulla base dell’andamento dei casi. E sotto questo aspetto, almeno qua in Toscana, i contagi vedono una riduzione netta. Sono convinto quindi che sarà rimesso in discussione anche questo aspetto”. Lo afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, intervenendo a ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai 1 in merito alle restrizioni anti-Covid.

“Spero che da metà, fine maggio– aggiunge- ci siano le condizioni anche ambientali, come l’aumento della temperatura, per portare il coprifuoco alle 23 e per superarlo nel periodo estivo, tenendo presente quello che è avvenuto l’anno scorso e che quest’anno è rafforzato visto che siamo già a 1,15 milioni di dosi di vaccino somministrate in Toscana”. Secondo Giani l’eliminazione del coprifuoco in estate “sarà la soluzione migliore se ci sono le condizioni di diminuzione dei contagi”.