Roma, via al processo contro Casapound per l’occupazione dell’edificio in via Napoleone III

ROMA – È iniziato ma è stato subito rinviato il processo per l’occupazione dell’immobile pubblico di via Napoleone III a Roma, da parte di diversi esponenti di Casapound. Quindici persone sono imputate – per invasione di terreni o edifici pubblici finalizzata all’occupazione – nel giudizio che si è aperto al Tribunale di Roma: tra queste gli esponenti di punta del movimento Gianluca Iannone, Alberto Palladino, Simone e Davide Di Stefano. Proprio la situazione sanitaria di quest’ultimo, in isolamento fiduciario per un contatto con un caso di Covid, ha portato il giudice monocratico a rinviare l’udienza a fine maggio. Il palazzo di proprietà dell’Agenzia del Demanio è sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura di Roma dal giugno scorso.