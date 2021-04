FIRENZE – “È così difficile ottenere un minimo di serietà da Matteo Salvini? Una modifica del coprifuoco era stata già ampiamente prevista per maggio da Mario Draghi. La raccolta firme non è altro che l’ennesima furbata del capo della Lega per arricchire il suo database di contatti“. È quello che scrive su Twitter il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

