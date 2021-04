Lo Stato Sociale con Ail nella raccolta fondi per la ricerca sulla leucemia

BOLOGNA – Lo Stato Sociale con Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) e la sua sezione bolognese presentano ‘Canzoni per la ricerca’, una campagna di crowdfunding sul sito mycrowd.ail.it e un concerto acustico in streaming della band, in programma venerdì alle 18 sulla piattaforma Twitch e in Emilia-Romagna su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky).

L’iniziativa, si legge in una nota, è nata “per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano ‘Equazione’, e i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia ‘L. e A. Seragnoli’, in cui Mario è stato seguito, e in altri centri italiani.

Oltre alla band bolognese, spiega il bassista Alberto Cazzola, che ha composto ‘Equazione’, “ci saranno anche degli ospiti come Cimini e Gregorio Sanchez, colleghi dell’etichetta Garrincha Dischi sensibili all’iniziativa, e ci saranno chiacchiere e sorprese“. L’auspicio è che questo evento, che venerdì sarà trasmesso in streaming, “dal prossimo anno possa diventare un appuntamento dal vivo”. A tutte le persone che parteciperanno, Lo Stato Sociale invierà via e-mail un regalo speciale, per ringraziare chi ha contributo a scrivere una canzone diversa, di speranza e futuro per i pazienti.

Sarà possibile sostenere l’iniziativa con due diverse modalità: fino al 9 maggio si potrà donare accedendo alla piattaforma di crowdfunding Ail, mentre venerdì, dopo essersi registrati, sarà possibile seguire il concerto e donare a favore di Ail direttamente dalla piattaforma Twitch.

