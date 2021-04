Ambulanti in protesta contro la sindaca Raggi bloccano il raccordo anulare e piazza della Repubblica

di Nicoletta Di Placido e Marco Agostini

ROMA – Raccordo anulare bloccato questa mattina dalla protesta degli ambulanti romani contro i bandi del Campidoglio che eliminano la proroga delle concessioni. All’altezza dell’uscita 22-23 i furgoni hanno invaso la carreggiata. Oltre al Raccordo anulare altri ambulanti hanno occupato anche piazza della Repubblica con un altro presidio. “Roma è bloccata” hanno detto.

“Oggi gli ambulanti di Roma protestano contro la decisione della sindaca Raggi che di fatto vuole applicare la Bolkenstein non riconoscendo il diritto alle concessioni. Parliamo di 18mila concessioni e questa decisione rende precario il lavoro di 12mila ambulanti che esercitano la loro attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati. Il Raccordo anulare è bloccato- ha spiegato Manrico Rosato, segretario nazionale Ana Ugl- e mai avremmo pensato come associazione di Roma di promuovere una manifestazione di questa portata, ma gli ambulanti stanno difendendo il loro diritto al lavoro, il loro futuro. La scelta della sindaca va contro le leggi dello Stato che hanno escluso gli ambulanti dalla direttiva Bolkenstein e hanno stabilito il diritto al rinnovo delle concessioni per 12 anni. Saremo qui oggi a difendere i loro diritto e auspichiamo che il Governo assuma con urgenza una decisione per ripristinare la legalità a Roma”.

GLI AMBULANTI PRESIDIANO PIAZZA REPUBBLICA: “RAGGI-COIA VERO VIRUS”

‘Raggi e Coia, il vero virus di Roma‘. Centinaia di cartelli con questa scritta sono stati distribuiti in piazza della Repubblica a Roma, dove si sono radunati gli ambulanti, nonostante la pioggia battente.

Oltre i disagi sul Grande raccordo anulare, la protesta è montata in una piazza del centro, sorvegliata da Polizia e agenti della Polizia di Roma Capitale. In centinaia si sono radunati sul lato di via Cernaia, decisi a portare avanti la protesta contro la decisione da parte del Campidoglio di applicare la direttiva Bolkestein per la messa al bando delle licenze del commercio ambulante e si strada, in contrapposizione a quanto deciso a livello nazionale dal Governo Conte II che prorogava la messa a bando nel 2032.

“VERGOGNA RAGGI, DA SEMPRE AIUTIAMO E SFAMIAMO I CITTADINI”

“Vergogna sindaca, noi non molliamo. Io so che cosa significa stare senza mangiare. Noi siamo gente che non dorme la notte, che si alza la mattina presto e che dà lustro a questa città. E ricordo che dal dopoguerra a oggi se tanta gente non è morta di fame non è grazie alla grande distribuzione, ma grazie a noi che vendiamo i prodotti a prezzi più bassi e ancora oggi, se viene qualcuno che non ha soldi e ci chiede di segnare il conto, noi lo facciamo e a qualcuno poi non chiediamo nemmeno di saldare perché li conosciamo”. Racconti come questo, di Fabrizio, un operatore del mercato di via Magna Grecia, si sono alternati dal palco di Piazza della Repubblica a Roma dove centinaia di ambulanti hanno manifestato contro l’applicazione voluta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, della direttiva Bolkestein. Direttiva che in contrasto con quanto deciso dal Governo Conte II, prevede la messa a bando di licenze e rotazioni dei venditori ambulanti.

“La sindaca Raggi non sa nemmeno come sono nati i mercati rionali di Roma. Cara sindaca- ha proseguito l’ambulante- queste realtà sono nate quasi 120 anni fa per il recupero dei detenuti che venivano mandati a vendere la frutta a Trastevere e a Campo de Fiori. Da lì è nata la più grande rete del mondo dei mercati, quella romana. E questo tu non lo sai, altrimenti non avresti fatto quello che stai facendo”.

A preoccupare gli ambulanti, soprattutto quelli dei mercati rionali, è la messa a bando di postazioni e licenze dopo anni, possibilità che aprire a operatori e investitori stranieri di entrare nella rete di vendita a scapito di attività a tradizione familiare decennale, radicate sul territorio”. Luca, operatore del mercato Trieste, invece spiega: “Facciamo che questa platea sia indignata. Solo il fatto che una norma non viene applicata dalla Raggi, basterebbe a farci rimanere qui per giorni. Ci sono mercati rionali dove la gente si sveglia alle 5 del mattino da generazioni, quando veniva il bisnonno con il carretto a vendere la frutta. Questa gente si potrebbe trovare da un giorno all’altro a competere con delle multinazionali. Cosa c’è dietro dietro questa storia? Iniziamo a narrare la verità ai nostri clienti. Il nostro limite– ha concluso- forse è proprio quello di non saper raccontare le cose come stanno. La narrazione fatta finora ci fa apparire come dei privilegiati. Ma vi rendete conto?”.

APPLAUSI PER I FURGONI ‘NO RAGGISTAIN’ E ‘NO BANDI RAGGI’

Frastuono di clacson e applausi in Piazza della Repubblica all’arrivo di circa 30 furgoni, venditori ambulanti che questa mattina hanno bloccato la circolazione sul Grande raccordo anulare di Roma. “No Raggistain”, “No bandi Raggi”, i cartelli che i mezzi espongono sui cofani.